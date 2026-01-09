A Bologna, i lavori per la Linea Verde riprendono con l’avvio dell’ultimo cantiere in Corticella e nel centro storico. Dopo la pausa natalizia, le attività di progettazione e costruzione continuano, determinando modifiche temporanee alla viabilità. Di seguito, le indicazioni aggiornate per muoversi più agevolmente durante questa fase di intervento.

Bologna, 9 gennaio 2026 – Il nuovo anno si apre con la ripresa a pieno ritmo dei lavori e l’avvio dell’ultimo cantiere della Linea Verde, a conclusione di una pausa natalizia che non ha mai spento le attività lungo la tranvia. Sono rimasti al lavoro, infatti, 170 addetti impegnati nelle operazioni di continuità e negli interventi di emergenza. L’ultimo cantiere della Linea Verde: cosa cambia. Il tratto conclusivo della Linea Verde, tecnicamente il P2, è quello che interessa il segmento di via Bentini compreso tra via Colombarola e Sant’Anna. Il cantiere sarà allestito a partire da lunedì 19 gennaio, inizialmente nella sola porzione compresa tra le vie Colombarola e Molière, per allungarsi successivamente fino a via Sant’Anna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tram, arriva l’ultimo cantiere: come cambia la viabilità in Corticella e in centro storico

Leggi anche: Cantieri del tram: Corticella e Borgo Panigale, ecco come cambia la viabilità

Leggi anche: Tram, scatta il cantiere che unisce le quattro arterie centrali: cosa cambia in centro

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tram, il cantiere a Porta San Felice entra nell’ultima fase: come cambia la viabilità - Bologna, 19 settembre 2025 – Sta per entrare nella terza e ultima fase il massiccio intervento a Porta San Felice, ‘accerchiata’ da mesi dai lavori per il tram. ilrestodelcarlino.it

Il grande hockey arriva alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena dal 9 all'11 gennaio. Per raggiungerla usate le nuove navette dalla stazione di Rogoredo. Oppure il tram 27, che fa servizio potenziato. Guida completa: atm.it/it/AtmNews/Atm… x.com

ARCHEOTRAM: DA GENNAIO ARRIVA LA NUOVA LINEA Sarà attivata la linea 7, si viaggia col normale biglietto del trasporto pubblico. I dettagli https://www.odisseaquotidiana.com/2025/12/attivazione-archeotram.html - facebook.com facebook