Tragico incidente a Pino Torinese Ezio Cauda muore schiacciato da un albero | due condanne Anas deve risarcire i familiari

A Pino Torinese, si è verificato un tragico incidente in cui Ezio Cauda è stato schiacciato da un albero. Sono state emesse due condanne per omicidio colposo, con l’Anas condannata a risarcire i familiari della vittima con 310.000 euro. La vicenda evidenzia le responsabilità e l’importanza della sicurezza nelle attività di manutenzione del territorio.

