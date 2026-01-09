Tragico incidente a Pino Torinese Ezio Cauda muore schiacciato da un albero | due condanne Anas deve risarcire i familiari
A Pino Torinese, si è verificato un tragico incidente in cui Ezio Cauda è stato schiacciato da un albero. Sono state emesse due condanne per omicidio colposo, con l’Anas condannata a risarcire i familiari della vittima con 310.000 euro. La vicenda evidenzia le responsabilità e l’importanza della sicurezza nelle attività di manutenzione del territorio.
Due condanne per omicidio colposo e 310.000 euro come iniziale risarcimento ai familiari della vittima, tutelati dall’avvocato Fabio Ghiberti. È terminato così oggi, 9 gennaio, il processo di primo grado sull’incidente mortale dell’agosto 2022 a Pino Torinese, in via Traforo.Cosa prevede la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
