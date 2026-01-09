Tragica scoperta a Lonato del Garda | marito e moglie trovati morti in casa dopo giorni L’ipotesi del monossido di carbonio
A Lonato del Garda, nel Bresciano, marito e moglie sono stati rinvenuti senza vita all’interno della loro abitazione dopo alcuni giorni. L’ipotesi principale è quella di un’intossicazione da monossido di carbonio. La vicenda è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause di questa tragedia. La comunità si stringe attorno ai familiari coinvolti in questa triste perdita.
Lonato del Garda (Brescia), 9 gennaio 2026 – Tragedia nel Bresciano. Marito e moglie sono stati trovati morti nella propria abitazione, nella frazione di Campagna, a Lonato del Gard a, in provincia di Brescia. La coppia, di nazionalità tedesca, viveva in Germania ma aveva una seconda casa in Italia, sul Garda. L'ipotesi più accreditata è che il decesso sia stato causato dalle esalazioni di monossido di carbonio. La morte sarebbe avvenuta qualche giorno prima del ritrovamento dei corpi. Sull’episodio sono in corso accertamenti. Non sono al momento noti i nomi delle due vittime, entrambe sessantenni: i due coniugi erano in Italia per trascorrere qualche momento di relax nella loro casa di vacanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
