Tragica scoperta a Lonato del Garda | marito e moglie trovati morti in casa dopo giorni L’ipotesi del monossido di carbonio

A Lonato del Garda, nel Bresciano, marito e moglie sono stati rinvenuti senza vita all’interno della loro abitazione dopo alcuni giorni. L’ipotesi principale è quella di un’intossicazione da monossido di carbonio. La vicenda è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause di questa tragedia. La comunità si stringe attorno ai familiari coinvolti in questa triste perdita.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.