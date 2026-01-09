Tragedia sul lavoro | operaio muore stroncato da un malore

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato a Battipaglia, dove un operaio di 60 anni ha perso la vita a causa di un malore mentre era in azienda. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza di garantire ambienti di lavoro sicuri e monitorare la salute dei lavoratori. Le autorità stanno investigando sulle cause dell’accaduto.

Un'altra drammatica morte sul lavoro scuote Battipaglia. Questa mattina un operaio sessantenne ha perso la vita mentre si trovava all'interno dell'azienda in cui lavorava. L'uomo si è improvvisamente accasciato al suolo, colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. I colleghi, sotto choc.

