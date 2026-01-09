Tragedia nella discarica crolla montagna di rifiuti | decine di operai dispersi

Un crollo in una discarica ha provocato il crollo di una montagna di rifiuti, causando la scomparsa di decine di operai. L’incidente ha generato un boato e una nube di polvere, creando confusione e paura tra le persone presenti. Le autorità stanno intervenendo per le operazioni di soccorso e indagini sulle cause dell’evento.

Prima il boato, poi una nuvola di polvere, urla, gente che corre senza neanche capire da che parte scappare. In pochi secondi, la routine di lavoro in una discarica alla periferia di Cebu si è trasformata in un incubo che nessuno dei presenti potrà mai dimenticare. E quello che è successo dopo è ancora più devastante. Lì dove ogni giorno si smaltiscono montagne di rifiuti, all’improvviso è successo l’impensabile. Una massa enorme si è staccata, ha iniziato a muoversi come una valanga lenta ma inarrestabile, travolgendo tutto: persone, mezzi, strutture. In quell’istante, per decine di operai, il posto di lavoro è diventato una trappola. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Kenya, crolla edificio in costruzione a Nairobi: dispersi alcuni operai Leggi anche: Una montagna di rifiuti sotto le finestre, in via Val Malenco a Quarto Oggiaro la mini discarica che fa infuriare i residenti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Filippine, crolla una montagna di rifiuti in una discarica: decine di operai dispersi - Almeno una vittima, decine di feriti e 34 dispersi secondo le autorità locali ... msn.com

Filippine: tragedia in una discarica a Cebu, si cercano decine di dispersi - Nelle Filippine, una gravissima frana di rifiuti ha travolto un impianto di raccolta differenziata a Binaliw, nella città di Cebu, provocando almeno una vittima accertata e decine di dispersi. ilmetropolitano.it

