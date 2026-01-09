Tragedia in Germania esplode palazzina e muore famiglia di Castellammare

Una tragica esplosione in una palazzina in Germania ha causato la morte di una famiglia di Castellammare di Stabia. Francesco Liparoto, 33 anni, sua moglie Nancy Giarraca, 30 anni, e il loro figlio Bryan sono deceduti nell’incidente. La famiglia, trasferitasi in Germania da circa dieci anni, aveva come obiettivo una vita di sacrifici e speranze. L’accaduto ha sconvolto la comunità locale e i familiari dei defunti.

Esplode una palazzina in Germania, morta un’intera famiglia di Trapani - Nel crollo della palazzina, avvenuto ad Albstadt, sono morte tre persone: madre, padre e figlio. dire.it

Tragedia in Germania, dove una violenta esplosione causata da una fuga di gas ha provocato il crollo di un’abitazione, uccidendo padre, madre e il loro bambino di sei anni, tutti di origine siciliana. La famiglia, originaria di Castellammare del Golfo, viveva in - facebook.com facebook

