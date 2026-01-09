Tragedia al largo della Scozia | strage di stelle marine Le possibili cause

Lo scorso giovedì, nella spiaggia di Wardie Bay, a Granton (Edimburgo), si è verificata una grave perdita di stelle marine, con migliaia di esemplari ritrovati sulla battigia. Questo evento ha suscitato preoccupazioni e si stanno valutando le possibili cause, tra cui cambiamenti ambientali e fattori climatici. Un fenomeno che richiede attenzione per comprendere le implicazioni sulla biodiversità marina locale.

Londra, 9 gennaio 2026 – Nelle prime ore di giovedì scorso, la spiaggia di Wardie Bay, situata a Granton (Edimburgo), è stata teatro di un fenomeno naturale tragico: migliaia di stelle marine sono state ritrovate spiaggiate lungo il litorale, intrappolate tra le alghe e il gelo mattutino. La segnalazione è arrivata da un gruppo di nuotatori invernali giunti sulla costa intorno alle otto. Hannah Foster, una delle testimoni presenti, ha descritto la scena come "scioccante e bizzarra". Molti degli esemplari apparivano già congelati a causa delle temperature rigide della notte precedente. In un estremo tentativo di salvataggio, alcuni bagnanti hanno provato a riportare in mare gli esemplari che mostravano ancora tracce di colore, sperando fossero ancora in vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tragedia al largo della Scozia: strage di stelle marine. Le possibili cause Leggi anche: Trombe marine al largo di Positano: le immagini diventano virali Leggi anche: Maltempo, trombe marine al largo di Livorno: le foto dalla Darsena La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Tragedia al largo della Scozia: strage di stelle marine. Le possibili cause - L'evento è raro, ma diversi episodi del genere si sono verificati negli scorsi mesi nel Regno Unito ... msn.com

Tragedia al largo dell’isola greca di Samos: una donna è morta e tre persone risultano disperse dopo il naufragio di un’imbarcazione di migranti. Proseguono le operazioni di soccorso https://l.euronews.com/cMjS - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.