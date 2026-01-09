Tragedia a Pescocostanzo | Giovanni muore improvvisamente mentre monta le catene da neve | era di Villaricca

Un tragico evento si è verificato ieri sera a Pescocostanzo, in provincia dell’Aquila, dove Giovanni, un turista di 64 anni di Villaricca, è deceduto improvvisamente mentre stava montando le catene da neve. L’uomo è stato colto da un attacco cardiaco, che non gli ha lasciato scampo. La notizia ha suscitato tristezza nella comunità locale e tra i suoi conoscenti.

Tragedia nella serata di ieri, giovedì 8 gennaio, a Pescocostanzo, in provincia dell’Aquila, dove un turista napoletano di 64 anni è morto improvvisamente a causa di un attacco cardiaco. La vittima è Giovanni De Rosa, originario di Villaricca, abituale frequentatore dell’Alto Sangro, meta prediletta delle sue vacanze invernali. L’uomo si è accasciato al suolo dopo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

