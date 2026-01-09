Traffico Roma del 09-01-2026 ore 20 | 30

Il traffico a Roma questa sera presenta alcune criticità: code sulla tangenziale est in direzione San Giovanni e circolazione regolare sul Raccordo Anulare. Dopo le recenti piogge, alcune strade come via Edmondo De Amicis e via di Trigoria sono ancora chiuse. Per i servizi di trasporto, è sospeso il servizio Trenitalia tra Ponte Casilino e Porta Maggiore fino a domani, mentre le linee bus hanno aumentato le corse. Per aggiornamenti, consultare il sito ufficiale di Roma.

Luceverde Roma vai trovati sulla tangenziale est e il traffico intenso sta provocando code direzione San Giovanni da Corso di Francia alla Salaria regolare la circolazione sul Raccordo Anulare sulle altre strade ed autostrade della capitale dopo le recenti piogge consueti allagamenti ancora chiusa via Edmondo De Amicis tra via della Camilluccia Piazzale dello Stadio Olimpico chiusa al traffico anche via di Trigoria all'altezza di via Arena pertanto vi Arena è raggiungibile percorrendo via Mario Vinciguerra per i trasporti da oggi e fino a domenica 11 gennaio sospeso il servizio della termini-centocelle per lavori tra ponte Casilino e Porta Maggiore aumentate le corse della linea bus 105 che segue lo stesso percorso della ferrovia e sia per il trasporto ferroviario dalle 21 di questa sera alle 21 di domani sabato 10 gennaio sciopero nazionale che coinvolgerà il gruppo FS Trenitalia ma per i dettagli di da altre notizie potete consultare il sito roma.

Traffico Lazio del 09-01-2026 ore 17:30 - Luceverde Lazio trovati intenso il traffico sul Raccordo Anulare in particolare rallentamenti e code in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la ... romadailynews.it

Voragine in via Roma: traffico rallentato nel centro di #Palermo Paura nel cuore di Palermo per una voragine apertasi poco fa in via Roma, una delle principali arterie cittadine. Il cedimento ha creato una buca con un diametro superiore a un metro, rendendo n - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Sabato pomeriggio corteo in Centro, possibili chiusure al traffico x.com

