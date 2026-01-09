Traffico Roma del 09-01-2026 ore 18 | 30

Alle ore 18:30 del 09 gennaio 2026, il traffico a Roma presenta rallentamenti e code sul Raccordo Anulare, in particolare tra Cassia Veientana e Salaria, e tra Nomentana e Cristina. In carreggiata esterna, traffico intenso tra Fiumicino e Casilina e sulla Tangenziale est in direzione San Giovanni. Si segnala la sospensione del servizio Termini-Centocelle fino a domenica 11 gennaio per lavori, con aumenti nelle corse della linea bus 705. È in

Luceverde Roma traffico intenso sul Raccordo Anulare in particolare rallentamenti e code in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi più avanti tra Nomentana e Cristina se sta situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Casilina traffico intenso poi sulla tangenziale est direzione San Giovanni da Corso di Francia la Salaria per i trasporti da oggi e fino a domenica 11 gennaio sospeso il servizio della termini Centocelle per lavori tra ponte Casilino e Porta Maggiore aumentate le corse della linea bus 705 che segue lo stesso percorso della ferrovia è sempre per il trasporto ferroviario dalle 21 di questa sera alle 21 di domani sabato 10 gennaio sciopero nazionale che coinvolgerà il FS Trenitalia ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.

