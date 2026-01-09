Traffico Roma del 09-01-2026 ore 11 | 30

Alle ore 11:30 del 09-01-2026, si registrano diverse congestioni del traffico a Roma. Le principali arterie interessate sono via della Casetta Mattei, via Aurelia Antica, via Aurelia, via Anastasio II, via Cipro, via della Pineta Sacchetti, via Cassia, la Circonvallazione Salaria, via Giovanni Forte, via del Tritone, via Casilina, via Tuscolana e alcuni tratti di via Laurentina. Si consiglia di pianificare eventuali percorsi alternativi

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento abbiamo traffico in via della Casetta Mattei via Aurelia Antica via Aurelia in via Anastasio II e via Cipro in via della Pineta Sacchetti in via Cassia sulla circonvallazione Salaria & via Giovanni forte traffico anche su via del Tritone in via Casilina in via Tuscolana in zona Cinecittà su alcuni tratti di via Laurentina

