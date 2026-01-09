Tra gli sponsor del Milan spunta un opaco sito di scommesse | a firmare l’accordo c’era un attore di sit-com spacciato per il fondatore

Recentemente, il Milan ha annunciato una partnership con un sito di scommesse, ma emergono dubbi sulla sua affidabilità. Durante l’evento ufficiale, è stato presente un attore, presentato come il fondatore del sito, sollevando perplessità sulla trasparenza dell’accordo. Questa situazione solleva domande sulla comunicazione e sulla credibilità degli sponsor scelti dal club, evidenziando l’importanza di un’attenta verifica prima di promuovere partnership di rilievo.

Immaginate la seguente scena: il Milan chiude un accordo di partnership con una determinata azienda e – all’evento ufficiale che sancisce la collaborazione – manda un attore spacciandolo come presidente del club. Non proprio il massimo a livello di immagine e credibilità. Questo fatto è accaduto davvero ma a parti invertite. L’accordo c’è stato e ha riguardato la società rossonera con sureWin, che per la stagione 2025-26 è diventato “ Official Regional Online Casino Partner in Asia ” del Milan. Nell’ottobre 2025 è arrivata la firma, immortalata da una foto tra il Direttore Commerciale dei rossoneri Maikel Oettle e il fondatore di sureWin, William Anderson, che nell’immagine tiene in mano una maglia del Milan con stampato, sul retro, il logo della sua azienda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

