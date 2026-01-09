Toscana | Cancellato treno Bucine-Firenze Veneri e Zoppini La Regione che dice?

Il servizio ferroviario tra Bucine e Firenze è stato recentemente sospeso. La stazione di Bucine, frequentata principalmente da pendolari provenienti dalla provincia di Arezzo, rappresenta un punto di collegamento importante per molti utenti. La decisione della Regione di cancellare questa tratta solleva interrogativi sulla mobilità locale e sulle future soluzioni per garantire i collegamenti tra le vallate e il capoluogo toscano.

Arezzo, 9 gennaio 2026 – ' 'La stazione di Bucine è utilizzata da un significativo numero di viaggiatori, prevalentemente pendolari verso Firenze provenienti da diverse vallate della provincia di Arezzo. Lavoratori e studenti che da qualche giorno devono fare i conti, oltre che con frequenti disservizi, con la soppressione del treno per Firenze delle 11.30. Una cancellazione improvvisa che crea un vuoto di servizio di circa quattro ore, con conseguenti ulteriori disagi all'utenza, composta da viaggiatori che devono raggiungere Firenze per lavoro o studio. La Giunta regionale non ha niente da dire? Viste le sue competenze è d'obbligo che faccia chiarezza sulle ragioni della soppressione della corsa e su eventuali misure per supplire all'assenza di treni da Bucine a Firenze nel corso della mattina''.

