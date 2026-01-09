Tosano Rossetto Eurospin | supermercati veronesi tra i più apprezzati d' Italia
Tosano, Rossetto ed Eurospin sono tra i supermercati più apprezzati di Verona, riconosciuti per qualità e servizio. Queste insegne rappresentano punti di riferimento affidabili per le esigenze quotidiane dei clienti, contribuendo al buon andamento della grande distribuzione locale. La loro presenza consolidata testimonia l'importanza di offrire un’esperienza di acquisto soddisfacente e di qualità nel contesto veronese.
Le insegne veronesi della grande distribuzione sono ai vertici delle classifiche nazionali per gradimento e qualità. Secondo l'ultima indagine condotta da Altroconsumo, che ha coinvolto oltre 22.000 consumatori per valutare l'esperienza d'acquisto in diverse tipologie di punti vendita, i. 🔗 Leggi su Veronasera.it
