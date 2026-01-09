Torino violenze nei cortei | 13 antagonisti raggiunti da provvedimenti cautelari

A Torino, sono stati notificati 13 provvedimenti cautelari nei confronti di attivisti dell’area antagonista. Le misure, emesse in seguito a indagini su eventi durante i cortei, riguardano reati di resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale, violenza privata aggravata e rapina. L'operazione si inserisce nel quadro delle attività di polizia volte a garantire l’ordine pubblico durante le manifestazioni.

La polizia di Torino sta eseguendo la notifica di 13 provvedimenti cautelari nei confronti di attivisti e militanti dell’area antagonista, indagati a vario titolo per i reati di resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale, violenza privata aggravata e rapina. Le misure disposte dal gip prevedono in prevalenza l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e di dimora a Torino, e rientrano in un filone investigativo legato a episodi di violenza avvenuti durante manifestazioni e cortei nel capoluogo piemontese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

