Torino violenze nei cortei | 13 antagonisti raggiunti da provvedimenti cautelari
A Torino, sono stati notificati 13 provvedimenti cautelari nei confronti di attivisti dell’area antagonista. Le misure, emesse in seguito a indagini su eventi durante i cortei, riguardano reati di resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale, violenza privata aggravata e rapina. L'operazione si inserisce nel quadro delle attività di polizia volte a garantire l’ordine pubblico durante le manifestazioni.
La polizia di Torino sta eseguendo la notifica di 13 provvedimenti cautelari nei confronti di attivisti e militanti dell’area antagonista, indagati a vario titolo per i reati di resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale, violenza privata aggravata e rapina. Le misure disposte dal gip prevedono in prevalenza l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e di dimora a Torino, e rientrano in un filone investigativo legato a episodi di violenza avvenuti durante manifestazioni e cortei nel capoluogo piemontese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Antagonisti di Askatasuna, violenze a Torino: scontri e agenti feriti
Leggi anche: Messina, tentata estorsione dal carcere, tre indagati raggiunti da misure cautelari
Violenza durante cortei a Torino, misura cautelare per sei minorenni; “Febbre e tosse, poi il collasso: per l’influenza mia figlia Sofia ha rischiato la vita in coma”; Violenza durante cortei a Torino, misura cautelare per sei minorenni; Morta la donna che era rimasta ustionata nell’incendio in casa in Crocetta.
Torino, violenze nei cortei: 13 antagonisti raggiunti da provvedimenti cautelari - (LaPresse) La polizia di Torino sta eseguendo la notifica di 13 provvedimenti cautelari nei confronti di attivisti e militanti dell’area ... stream24.ilsole24ore.com
Violenze durante i cortei in città: scattano le misure cautelari per 13 militanti - Questa mattina la Polizia di Stato della Questura di Torino, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di 13 militanti antagonisti indagati ... torinoggi.it
Violenze in cortei a Torino, misure per una decina di attivisti - La Digos della polizia di Torino sta notificato delle misure cautelari, circa una decina, ad attivisti e militanti ... msn.com
È stato catturato a Torino dalla Polizia di Stato un latitante, ricercato a livello internazionale e condannato in Brasile a 20 anni di reclusione per violenze su minori. L’uomo è stato rintracciato a Cuorgnè grazie a una complessa attività info-investigativa della Sq - facebook.com facebook
TORINO, ENNESIMA GUERRIGLIA URBANA. SEMPRE SOTTO LA BANDIERA PALESTINESE, SIMBOLO DI VIOLENZA, ODIO E TERRORE Ieri a Torino nuove violenze contro le forze dell’ordine durante le proteste per lo sgombero del centro sociale Askatas x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.