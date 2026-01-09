TORINO-UDINESE 2-0 | IN EVIDENZA | Adams torna a segnare mentre il Toro rivendica la vittoria | Serie A 2024 25
Nel match tra Torino e Udinese, il Torino ha conquistato una vittoria per 2-0. Adams ha segnato al Grande Torino dopo un digiuno di quattro partite, contribuendo a riportare i granata alla vittoria. Di seguito, gli aspetti salienti della partita e le principali azioni che hanno determinato l’esito dell’incontro della Serie A 2024/25.
Lo scozzese ha segnato al Grande Torino mettendo fine a un digiuno di 4 partite e riportando il Torino alla vittoria dopo tre. Guarda questo video su Youtube L'articolo TORINO-UDINESE 2-0 IN EVIDENZA Adams torna a segnare mentre il Toro rivendica la vittoria Serie A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
