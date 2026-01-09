Torino misure cautelari per 13 antagonisti | Resistenza violenza e rapina nelle proteste del 2024
La Digos di Torino ha notificato questa mattina misure cautelari a 13 militanti dell’area antagonista, in relazione a proteste del 2024. Le accuse riguardano episodi di resistenza, violenza e rapina durante le manifestazioni. L’operazione si inserisce nel contesto delle verifiche sulle azioni di protesta e sulla tutela dell’ordine pubblico nella città.
Una misura cautelare nei confronti di 13 militanti dell’area antagonista é stata notificata questa mattina dalla Digos della polizia di Torino. Il provvedimento prevede l’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora con la prescrizione di non allontanarsi dall’abitazione dalle 19.30 alle 7.30. I 13 sono indagati a vario titolo per i reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, violenza privata aggravata e rapina. Gli episodi contestati riguardano fatti avvenuti durante manifestazioni e cortei che si sono svolti nei mesi scorsi nel capoluogo piemontese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
