La Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento nei confronti dell'imam Mohamed Shahin di Torino, che rimane in libertà in attesa del nuovo giudizio della Corte d'appello. La decisione apre una fase di riesame sulla posizione dell’imam, che continuerà a svolgere le sue attività fino a ulteriori pronunciamenti giudiziari.

La Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento a carico dell'imam di Torino Mohamed Shahin che resta libero nell'attesa del nuovo giudizio della Corte d'appello torinese. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate. Il 30 dicembre scorso, la Corte d'Appello di Caltanissetta aveva confermato il no all'espulsione dall'Italia per Shahin, colpito da un provvedimento emesso dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Solo due settimane prima, era stata la Corte d'Appello di Torino a pronunciarsi sul caso, stabilendo che Shahin doveva essere rilasciato dal Cpr nel quale era stato trasferito a fine novembre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Torino: Cassazione annulla con rinvio, l'imam Shahin resta libero

