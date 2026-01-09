Tommy Emmanuel in concerto a Firenze

Tommy Emmanuel torna a suonare a Firenze in un concerto che mette in luce la sua straordinaria tecnica e la sua esperienza decennale nel mondo della musica acustica. Con una carriera iniziata in giovane età, Emmanuel è riconosciuto come uno dei più grandi chitarristi fingerstyle a livello internazionale. L’evento rappresenta un’occasione per apprezzare dal vivo le sue interpretazioni, che hanno conquistato pubblico e critica in tutto il mondo.

La prima chitarra a 4 anni, a 9 l'esordio da professionista, a 12 i primi riconoscimenti. "Maestro della chitarra acustica", "leggenda del fingerstyle". Le etichette si sprecano quando in ballo c'è Tommy Emmanuel, straordinario chitarrista australiano che da anni incanta le platee di mezzo mondo.

Tommy Emmanuel in concerto al Teatro Alfieri - Tommy Emmanuel torna in Italia nel 2026 per una nuova serie di concerti dal vivo e farà tappa a Torino con un appuntamento atteso lunedì 2 febbraio 2026, sul palco del Teatro Alfieri, con inizio alle ... mentelocale.it

Tommy Emmanuel in concerto a Cagliari il 7 febbraio 2026 - C'è anche Cagliari fra le dieci tappe del nuovo tour italiano di Tommy Emmanuel che prenderà il via il 28 gennaio del prossimo anno: promosso dalla cooperativa Forma e Poesia nel Jazz, l'appuntamento ... ansa.it

Gli auguri di buon anno nuovo ce li fa direttamente lui: TOMMY EMMANUEL! Il 5 febbraio alle 20:00 al Teatro Palamostre di Udine potremo e potrete ricambiare mostrando tutto il vostro affetto, applaudendo FORTISSIMO. E soprattutto emozionandovi fino a f - facebook.com facebook

