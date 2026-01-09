Tiziano Ferro torna in radio e sui digital store con il suo nuovo singolo, ‘Sono un grande’, disponibile da venerdì 9 gennaio. Il brano, accompagnato dal video, segna l’inizio del 2026 per l’artista, pubblicato da Sugar Music. Questa uscita rappresenta un nuovo capitolo nella sua produzione musicale, offrendo ai fan e agli ascoltatori un’ulteriore testimonianza della sua continua evoluzione artistica.

Il 2026 di Tiziano Ferro si apre con ‘Sono un grande’, il nuovo singolo in radio e video da venerdì 9 gennaio per Sugar Music. Il brano che ha dato il titolo all’ultimo disco del cantautore italiano è accompagnato da un video ufficiale girato a Los Angeles da Cosimo Alemà e prodotto da Borotalcotv. ‘Sono un grande’ dà il via così ad un anno importante per Ferro, un anno che lo vedrà di nuovo protagonista negli Stadi dove avrà l’occasione di far ascoltare al pubblico oltre alle canzoni di ‘Sono un grande’ (tra cui la title track e i precedenti singoli ‘Cuore Rotto’ e ‘Fingo&Spingo’) anche i successi che hanno segnato i suoi primi 25 anni di carriera. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tiziano Ferro, in radio il nuovo singolo ‘Sono un grande’

Testo e significato di Sono un Grande, Tiziano Ferro racconta il dolore per la fine dell’amore con Victor Allen - Il nuovo singolo in radio di Tiziano Ferro è “Sono un grande”, canzone che dà il titolo al suo ultimo album. fanpage.it