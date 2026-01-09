Tiziano Ferro ecco il singolo Sono un grande In attesa del tour negli stadi
Da oggi, venerdì 9 gennaio, è in radio il nuovo singolo di Tiziano Ferro, intitolato “Sono un grande”, pubblicato da Sugar Music. In attesa del tour negli stadi, questa traccia rappresenta un’ulteriore tappa del percorso artistico del cantautore, offrendo ai fan nuove emozioni e spunti di riflessione.
E’ in radio da oggi, venerdì 9 gennaio, “Sono un grande”, il nuovo singolo di Tiziano Ferro, per Sugar Music. Così il cantautore di Latina ha aperto il 2026, un anno importante per lui che lo vedrà di nuovo protagonista negli stadi dove avrà l’occasione di far ascoltare al pubblico oltre alle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
