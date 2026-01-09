Tiziano Ferro ecco il singolo Sono un grande In attesa del tour negli stadi

Da oggi, venerdì 9 gennaio, è in radio il nuovo singolo di Tiziano Ferro, intitolato “Sono un grande”, pubblicato da Sugar Music. In attesa del tour negli stadi, questa traccia rappresenta un’ulteriore tappa del percorso artistico del cantautore, offrendo ai fan nuove emozioni e spunti di riflessione.

