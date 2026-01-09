Timidi fiocchi di neve su Mestre e il Miranese | VIDEO

Questa mattina, venerdì 9 gennaio, si sono osservati i primi fiocchi di neve su Mestre e il Miranese. La caduta è stata lieve e intermittente, creando un’atmosfera invernale discreta in zona. La situazione rimane sotto controllo e non si segnalano particolari disagi. Per aggiornamenti, si consiglia di monitorare le comunicazioni delle autorità locali.

