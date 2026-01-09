TikTok entrerà negli spogliatoi del Mondiale per Trump era nemica degli americani

Quest’estate, TikTok sarà presente negli spogliatoi durante il Mondiale, trasmettendo in diretta i momenti delle partite. La piattaforma, ormai consolidata come spazio di condivisione di contenuti sportivi, si inserisce nel contesto dell’evento internazionale, nonostante le tensioni politiche con alcuni Paesi, tra cui gli Stati Uniti. La presenza di TikTok nel torneo segna un ulteriore passo verso l’integrazione tra sport e social media.

I clip video delle partite del Mondiale saranno trasmessi in diretta su TikTok quest’estate con buona pace di Donald Trump da sempre ostile all’app. Lo ha annunciato la Fifa con l’obiettivo di avvicinare i tifosi “all’azione”. La Fifa ha anche annunciato che darà accesso a conferenze stampa e sessioni di allenamento a un gruppo selezionato di creator per la produzione di contenuti per i fan. Secondo la Fifa i contenuti sportivi su TikTok fanno da traino alle dirette almeno per il 42% dei tifosi. Saranno inoltre disponibili informazioni sui biglietti delle partite e “funzionalità di gamification”, come filtri e sticker, per aumentare il coinvolgimento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

