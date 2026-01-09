Think tank regionale a Catania il presidente Schifani e il mondo produttivo etneo a confronto
A Catania si è svolto un incontro tra il presidente Schifani e il mondo produttivo locale, focalizzato su temi chiave per lo sviluppo regionale. Tra gli argomenti trattati, la Zes unica, la decontribuzione per il Sud, il supporto alle PMI, la modernizzazione bancaria, gli investimenti e le infrastrutture. Un'occasione per confrontarsi sulle strategie volte a favorire la crescita economica e la competitività dell’area etnea.
Zes unica, decontribuzione Sud, potenziamento della piccola e media impresa, modernizzazione del sistema bancario, investimenti e innovazione, sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e autostradali. E ancora, soluzioni per i trasportatori in merito alle normative sull’emissione di gas serra. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Fotovoltaico, Pogliese (FdI): “Emendamento alla manovra per sostenere il centro produttivo etneo”
Leggi anche: L'Università di Catania presenta ConneCT: un ponte tra mondo accademico e produttivo
" #brevetti italiani in Europa: nel 2024 rallenta la capacità innovativa dell'Italia": leggi l'articolo di Think Tank Quotidiano Riparte l'Italia. x.com
Dal freno al dating online agli incentivi fiscali per le famiglie numerose, un rapporto del think tank conservatore autore di Project 2025 propone un intervento pubblico senza precedenti nella vita privata, intrecciando politiche familiari, identità nazionale e proge - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.