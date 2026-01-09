Think tank regionale a Catania il presidente Schifani e il mondo produttivo etneo a confronto

A Catania si è svolto un incontro tra il presidente Schifani e il mondo produttivo locale, focalizzato su temi chiave per lo sviluppo regionale. Tra gli argomenti trattati, la Zes unica, la decontribuzione per il Sud, il supporto alle PMI, la modernizzazione bancaria, gli investimenti e le infrastrutture. Un'occasione per confrontarsi sulle strategie volte a favorire la crescita economica e la competitività dell’area etnea.

