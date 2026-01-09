Think tank regionale a Catania il presidente Schifani e il mondo produttivo etneo a confronto

Da cataniatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Catania si è svolto un incontro tra il presidente Schifani e il mondo produttivo locale, focalizzato su temi chiave per lo sviluppo regionale. Tra gli argomenti trattati, la Zes unica, la decontribuzione per il Sud, il supporto alle PMI, la modernizzazione bancaria, gli investimenti e le infrastrutture. Un'occasione per confrontarsi sulle strategie volte a favorire la crescita economica e la competitività dell’area etnea.

Zes unica, decontribuzione Sud, potenziamento della piccola e media impresa, modernizzazione del sistema bancario, investimenti e innovazione, sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e autostradali. E ancora, soluzioni per i trasportatori in merito alle normative sull’emissione di gas serra. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

