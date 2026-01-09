Thiago Almada Juve il talento argentino dell’Atletico Madrid offerto ai bianconeri | la reazione della Vecchia Signora

Thiago Almada, giovane talento argentino dell’Atletico Madrid, è stato proposto alla Juventus come possibile rinforzo. La trattativa, ancora in fase preliminare, coinvolge intermediari che avrebbero avanzato l’interesse della società bianconera nei confronti del calciatore. Restano da monitorare gli sviluppi di questa eventuale operazione, che potrebbe rappresentare un’opportunità per la rosa della Juventus.

Thiago Almada Juve, intermediari offrono il talento dell’Atletico ai bianconeri: le ultime sulla possibile trattativa. L’orizzonte del calciomercato della Juventus si allarga improvvisamente, accogliendo nuove traiettorie esotiche che potrebbero ridisegnare la fisionomia tecnica della rosa a disposizione di Luciano Spalletti in questa sessione invernale. Nelle ultime ore, le cronache sportive hanno registrato un movimento interessante e inaspettato che porta dritto alla Liga spagnola. Secondo quanto svelato con precisione dall’esperto Alfredo Pedullà, alcuni intermediari internazionali hanno bussato agli uffici della Continassa per sottoporre all’attenzione della dirigenza il profilo di Thiago Almada. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Calciomercato della Juventus, l’Atletico Madrid avrebbe proposto Thiago Almada - Alcuni intermediari avrebbero proposto il prestito dell’attaccante argentino, con Spalletti pronto a pensarci qualora sorgano difficoltà per Chiesa. it.blastingnews.com