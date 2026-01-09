the elder scrolls online bethesda presenta le stagioni e il programma del 2026

ZeniMax Online Studios ha annunciato per The Elder Scrolls Online l’introduzione delle stagioni nel 2026, offrendo ai giocatori nuove modalità di gioco e ricompense. Questa novità mira a migliorare l’esperienza di gioco, introducendo un ciclo periodico di eventi e contenuti aggiornati. Di seguito, sono disponibili dettagli sul programma e le principali caratteristiche previste per le stagioni nel prossimo anno.

ZeniMax Online Studios ha annunciato grandi cambiamenti per The Elder Scrolls Online con l’arrivo delle stagioni, un nuovo modo per vivere l’avventura e ottenere ricompense. Ognuna avrà un tema ben preciso e durerà 3 mesi, a partire dalla stagione zero Dawn and Dusk che sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 2 aprile 2026. Tutti i nuovi contenuti di gameplay inclusi nelle stagioni, siano essi zone, dungeon, storie, sistemi, classi o rami di abilità, saranno gratuiti per chiunque abbia il gioco base, permettendo così a ogni giocatore di ESO di scoprire le nuove funzioni di Tamriel senza costi aggiuntivi e contemporaneamente, insieme agli altri. 🔗 Leggi su Game-experience.it

