Terribile schianto in curva gravi due giovani a bordo di un' auto
Questa mattina a Pioppa di San Possidonio si è verificato un grave incidente automobilistico. Alle prime ore 8.30, un'auto è uscita di strada in una semicurva di via Matteotti, a circa 500 metri dal ponte Pioppa. Due giovani sono rimasti gravemente feriti nell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.
Grave incidente questa mattina a Pioppa di San Possidonio. L'allarme è scattato poco dopo le ore 8.30, quando è stata segnalata un'auto fuori strada a circa 500 metri dal ponte Pioppa, in corrispondenza di una semicurva di via Matteotti.Secondo le prime ricostruzioni, un'auto ha perso il.
