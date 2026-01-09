Terremoti | scossa sul lato bresciano del Garda avvertita anche in 13 Comuni veneti

Oggi pomeriggio alle 15 si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 sul lato bresciano del Garda, con un’onda sismica avvertita anche in 13 comuni della provincia di Verona. L’evento sismico, sebbene non abbia causato danni significativi, è stato percepito in diverse zone, evidenziando la sensibilità del territorio alle variazioni sismiche.

Si è avvertita anche in 13 comuni della provincia di Verona, la scossa di terremoto di magnitudo 3.5 localizzata oggi pomeriggio alle 15.30 a 4 chilometri a ovest di Tignale (Brescia), sulla sponda lombarda del lago di Garda. Più distintamente si è avvertita nel comune di Brenzone sul Garda che sta proprio sulla sponda opposta del lago, di fronte a Tignale. Segnalazioni ci sono state anche Malcesine, sul Monte Baldo e in tutta la costa veronese del Garda, fino ad arrivare ad Affi, Bardolino e Rivoli Veronese, distanti una ventina di chilometri dall'epicentro. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Terremoti: scossa sul lato bresciano del Garda, avvertita anche in 13 Comuni veneti Leggi anche: Terremoto oggi nel Bresciano, scossa di magnitudo 3.4 avvertita anche in comuni veneti Leggi anche: Scossa di terremoto sul Vesuvio all’alba, magnitudo 2.3: avvertita in diversi comuni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Terremoti: scossa sul lato bresciano del Garda, avvertita anche in 13 Comuni veneti - Si è avvertita anche in 13 comuni della provincia di Verona, la scossa di terremoto di magnitudo 3. iltempo.it

