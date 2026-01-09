Terre d’Oltrepò è il mese decisivo | la super cooperativa veneta per uscire dalla crisi e darsi un futuro

Terre d’Oltrepò si trova in un momento cruciale, con nuove opportunità di sviluppo all’orizzonte. La super cooperativa veneta si impegna a superare le difficoltà attuali e a costruire un percorso sostenibile per il suo futuro. A Broni, nel Pavia, dal 9 gennaio 2026, si apre una fase di rinnovamento, sostenuta da strategie concrete e condivise per rilanciare l’azienda.

Broni (Pavia), 9 gennaio 2026 – Dare un futuro a Terre d’Oltrepò non è soltanto un auspicio, da ieri ci sono anche concrete possibilità. Le prospettive sono emerse dal vertice che si è tenuto per fare il punto sulla situazione della più grande cantina cooperativa della Lombardia. “Crisi finanziaria irreversibile”: liquidazione coatta per Terre d'Oltrepò. Cosa significa e cosa succede ora All’incontro convocato dall’assessore regionale all’agricoltura, Alessandro Beduschi, hanno partecipato, tra gli altri, il commissario liquidatore della cooperativa Luigi Zingone, l’amministratore unico della Spa Giampaolo Cocconi e i rappresentanti regionali e provinciali di Confcooperative. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

