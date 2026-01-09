Teora il Carnevale si apre con Lì Squacqualacchiun e la Sagra delle Tomacelle
A Teora, il Carnevale si inaugura con l’evento “Lì Squacqualacchiun” e la Sagra delle Tomacelle, che si terrà il 31 gennaio e 1 febbraio 2026. Questa tradizione rappresenta l’inizio delle celebrazioni carnevalesche nel borgo irpino, offrendo un’occasione per scoprire le specialità locali e vivere un momento di condivisione autentica tra i residenti e i visitatori.
Torna a Teora l’appuntamento che apre ufficialmente il Carnevale del borgo irpino: “Lì Squacqualacchiun & la Sagra delle Tomacelle”, in programma il 31 gennaio e 1 febbraio 2026. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Teora, unisce tradizione popolare e valorizzazione dei prodotti tipici locali. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Hamas apre al congelamento delle armi in cambio di pace duratura con Israele. Ma Netanyahu li gela e ribadisce che non c’è alternativa al disarmo totale
Leggi anche: Il caso della “famiglia nel bosco”, si apre uno spiraglio. Mandare i figli a scuola? La Zia: “Li danneggerebbe”
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.