Teora il Carnevale si apre con Lì Squacqualacchiun e la Sagra delle Tomacelle

A Teora, il Carnevale si inaugura con l’evento “Lì Squacqualacchiun” e la Sagra delle Tomacelle, che si terrà il 31 gennaio e 1 febbraio 2026. Questa tradizione rappresenta l’inizio delle celebrazioni carnevalesche nel borgo irpino, offrendo un’occasione per scoprire le specialità locali e vivere un momento di condivisione autentica tra i residenti e i visitatori.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.