Tentato stupro sul volo Napoli-Edimburgo condannato 45enne

Un uomo italiano di 45 anni è stato condannato in Scozia per tentato stupro, avvenuto durante un volo da Napoli a Edimburgo lo scorso maggio. La sentenza si basa sulle accuse di molestia nei confronti di una passeggera. La vicenda evidenzia l'importanza di garantire la sicurezza dei passeggeri durante i viaggi aerei.

Tentato stupro sul volo Napoli-Edimburgo, italiano condannato: bloccato nella toilette dell'aereo - Un italiano di 45 anni, Nicola Cristiano, è stato giudicato colpevole da un tribunale scozzese per tentato stupro nei confronti di una passeggera ... msn.com

Tenta di stuprare una passeggera sul volo notturno Napoli-Edimburgo, l'italiano Nicola Cristiano condannato in Scozia - SI è prima spostato nel sedile di fianco a lei, poi ha tentato delle avances e le ha offerto del vino, fino a passare alle molestie sessuali. msn.com

