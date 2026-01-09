Tentativo per Ndoye | il Nottingham chiude con un no

Il Nottingham ha deciso di non procedere con l’eventuale trasferimento di Ndoye. Nel frattempo, il Napoli prosegue nella ricerca di nuovi esterni offensivi, mantenendo alta l’attenzione sul mercato. Questa decisione del club inglese rappresenta un aggiornamento importante nel panorama delle trattative attuali, mentre le squadre italiane continuano a monitorare le opportunità per rafforzare le proprie rose.

Il Napoli continua a scandagliare il mercato degli esterni offensivi e, nelle ultime ore, ha riaperto

