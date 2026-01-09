Un tentativo di furto è stato sventato presso il supermercato Conad ‘Le Vele’ di Viale Regina Margerita. Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di entrare nell’area di carico e scarico, con l’obiettivo di sottrarre bottiglie di vino stoccate nel magazzino. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il furto, garantendo la sicurezza del negozio e dei beni custoditi.

Ha raggiunto di tempo l’area di carico e scarico del magazzino del Conad ‘Le Vele’ di Viale Regina Margerita dirigendosi verso l’area dove erano stoccate bottiglie di vino con l’intento di asportarle. La sua presunta condotta furtiva è stata però registrata dalla videosorveglianza del supermercato, con il conseguente allarme che ha visto l’intervento di due guardie giurate con l’uomo che, vistosi scoperto, ha tentato di assicurarsi la fuga aggredendo le due guardie giurate. L’intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare il soggetto e garantire i soccorsi alle due guardie giurate che sono riuscite a trattenerlo sino all’arrivo dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tenta il furto al supermarket: arrestato

