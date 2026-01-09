Durante la conferenza stampa di inizio anno, Giorgia Meloni ha risposto a una domanda di Tommaso Ciriaco di La Repubblica, sulla possibilità di inviare militari italiani in Ucraina. La giornalista ha menzionato un presunto veto “filoputiniano” di Salvini, ma la premier ha chiarito che non esistono ostacoli di questo tipo. L’episodio ha evidenziato tensioni e divergenze di opinione sui temi di politica estera.

Momenti di tensione, durante la conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni, quando Tommaso Ciriaco de La Repubblica ha posto una domanda alla presidente del Consiglio sul possibile invio di militari italiani in Ucraina, citando “il veto filoputiniano di Matteo Salvini”. La leader di FdI, rispondendo, ha respinto la ricostruzione del cronista, non condividendo la definizione di “veto filoputiniano”. Nel merito, Meloni ha dichiarato che al momento non c’è nessuna necessità di impiegare soldati italiani a Kiev. In più ha sottolineato che “non c’è questa opzione sul campo oggi”, ovvero quella di un “intervento di una forza multinazionale con l’ombrello delle Nazioni Unite”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tensione tra Meloni e il giornalista: “Invio militari in Ucraina? Non c’è nessun veto ‘filoputiniano’ di Salvini…”

