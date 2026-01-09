Temporali e vento forte | nuova allerta meteo in Campania

La Protezione Civile della Campania ha emesso un’allerta meteo valida dalla mezzanotte alle 20 di domani, a causa di temporali e vento forte. L’avviso riguarda principalmente rischi idrogeologici legati alle condizioni atmosferiche previste. È importante seguire le indicazioni delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante questo periodo di maltempo.

Ancora maltempo in Campania. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sull'evoluzione del quadro meteo, ha emanato un avviso di allerta valido dalla mezzanotte fino alle 20 di domani che riguarda, contestualmente, la criticità idrogeologica di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Temporali e vento forte: nuova allerta meteo in Campania Leggi anche: Torna il maltempo in Campania, nuova allerta meteo: temporali, vento forte e rischio frane e allagamenti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Mareggiate e vento forte. Rischio-Litorale; Weekend di maltempo in Sardegna: piogge, vento forte e neve; Rischio vento forte, nuova allerta gialla su Bitonto; VENTO FORTE E MARE AGITATO, NUOVA ALLERTA METEO IN CAMPANIA. Temporali e vento forte: nuova allerta meteo in Campania - Sono possibili fenomeni come allagamenti, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con inondazioni, scorrimento delle acque nelle sedi stradali anche connessi al funzionamento dei sistemi ... salernotoday.it

Allerta meteo a Napoli e in Campania, temporali e vento forte sabato 10 gennaio - Criticità gialla a causa dei temporali e allerta per forti raffiche di vento, soprattutto sulla costa: questo il nuovo bollettino di allerta meteo diramato ... fanpage.it

Maltempo: nuovo avviso di allerta meteo per temporali e vento forte - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del centro Funzionale sull’evoluzione del quadro meteo, ha emanato un avviso di allerta valido dalla mezzanotte fino al ... msn.com

Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: i tra poco Temporali, Neve e Vento. Zone colpite - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.