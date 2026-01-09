Tempo di visite Con FareArte e Prato Cultura

Domani alle 15.30, nella Sala Gonfalone di Palazzo Banci Buonamici, sarà presentato il nuovo calendario di visite e iniziative culturali a cura di FareArte, in collaborazione con Prato Cultura. L’evento include una proiezione di immagini e fornirà informazioni sui programmi previsti da gennaio 2024 ad agosto 2026. Un’occasione per conoscere le attività e le proposte culturali in programma nella città.

Domani alle 15.30 nella Sala Gonfalone di Palazzo Banci Buonamici ci sarà la presentazione, con proiezione di immagini, del nuovo programma di visite e iniziative culturali a cura di FareArte in programma da gennaio fino ad agosto 2026. L'associazione da ben trent'anni si prefigge lo scopo di promuovere la cultura, l'arte, le tradizioni in primis del territorio della Provincia di Prato ma anche delle zone limitrofe e non solo, con visite guidate, piccoli viagggi e presentazioni editoriali per favorire la conoscenza di edifici, opere d'arte, ambienti naturali, tradizioni enogastronomiche. Con l'occasione sarà presentato il libro di racconti di autori vari Pratesi per sempre.

