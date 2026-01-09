Dal 12 al 16 gennaio 2026, Tempesta d’Amore torna su Rete 4 con nuove puntate. La trama si concentra sulle sfide di Michael, alle prese con una paralisi alla mano, e sugli sviluppi che coinvolgono i personaggi principali. La settimana proporrà diversi colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori. Un appuntamento quotidiano per chi desidera seguire le vicende dei protagonisti e scoprire come evolvono le relazioni all’interno della soap.

Prosegue l’appuntamento mattutino su Rete 4 con la serie tv tedesca Tempesta d’Amore con una settimana che ci regalerà molti colpi di scena. Cosa accadrà dal 12 al 16 gennaio 2026? Scopriamo insieme le trame complete. Tempesta d’amore, anticipazioni al 16 gennaio 2026. Una decisione di Markus finisce per fare infuriare Katja l’uomo non è più disposto a vendere le proprie azioni del Fürstenhof a Christoph! Per dare un po’ di conforto a Katja, Schwarzbach decide di cederle a Werner. Lei però non sembra apprezzare il suo gesto. Ana ha rotto con Vincent, e si rende conto che non ha mai smesso di amare Philipp. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Tempesta d'amore trame dal 12 al 16 gennaio 2026: Michael ha una paralisi alla mano

