Tempesta d’amore | l’incendio a Gut Thalheim è doloso caccia a Roland Brandes

Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, l’incendio a Gut Thalheim sarà oggetto di indagini. È stato rinvenuto vicino alla stalla una tanica di benzina, alimentando l’ipotesi di un gesto doloso. Le autorità stanno caccia a Roland Brandes, sospettato di essere coinvolto nell’evento. La trama si sviluppa con attenzione ai dettagli, mantenendo un tono sobrio e rispettoso del genere narrativo.

