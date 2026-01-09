Tempesta d’amore | l’incendio a Gut Thalheim è doloso caccia a Roland Brandes

Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, l’incendio a Gut Thalheim sarà oggetto di indagini. È stato rinvenuto vicino alla stalla una tanica di benzina, alimentando l’ipotesi di un gesto doloso. Le autorità stanno caccia a Roland Brandes, sospettato di essere coinvolto nell’evento. La trama si sviluppa con attenzione ai dettagli, mantenendo un tono sobrio e rispettoso del genere narrativo.

Tempesta d’amore, nelle prossime puntate: vicino alla stalla viene trovata una tanica di benzina e l’ipotesi è il dolo. Michael ricorda un uomo nel bosco, Ana riconosce Roland Brandes e Theo e Lale entrano in azione. Spoiler. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

