Temperature in netto rialzo | weekend gradevole sul Lecchese

Un cambiamento nelle condizioni meteo è previsto nel Lecchese: dopo l’ultimo giorno di freddo intenso venerdì 9 gennaio, le temperature inizieranno a risalire da sabato, garantendo condizioni più miti e un weekend piacevole. Questo andamento offrirà condizioni favorevoli per trascorrere i prossimi giorni all’aperto, con un clima più stabile e gradevole rispetto alle giornate precedenti.

Ultima giornata di freddo pungente venerdì 9 gennaio; da sabato temperature in rialzo, per un weekend che sarà assolutamente gradevole. Le massime torneranno su valori fino a 10° C, per poi riabbassarsi la prossima settimana, quando giungerà una perturbazione.Le previsioni per sabatoA Lecco.

