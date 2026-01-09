Telefoni in tilt tecnici al lavoro a Predappio

Da ieri, a Predappio Alta, sono in corso interventi di riparazione sulla linea telefonica. Operai e tecnici di aziende specializzate stanno lavorando per ripristinare il servizio nella zona alta del paese, incaricati da Telecom. L’intervento mira a risolvere i problemi di connessione e a garantire un servizio stabile e affidabile per residenti e attività locali.

Sono iniziati ieri a Predappio Alta i lavori da parte degli operai e tecnici di alcune ditte specializzate, incaricate da Telecom, per ripristinare le linea telefonica della zona alta del paese della Pré. Infatti, da prima di Natale diverse famiglie di Predappio Alta risultavano private dell'utenza telefonica della linea fissa. Varie erano state nei giorni scorsi le segnalazioni del disservizio, fra cui quelle dell'associazione Predappio Futura che esprime la minoranza di centrosinistra in consiglio comunale, capeggiata da Monica Fucchi. In una nota, i responsabili dell'associazione spiegavano: "Una particolarità di questo blackout è che risulta parziale, nel senso che in alcune abitazioni della medesima zona il servizio è attivo, in altre assente.

