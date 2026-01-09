teatro san carlo la decisione del tar della campania sulla nomina di macciardi

Il Tar della Campania ha confermato la nomina di Fulvio Adamo Macciardi come sovrintendente del Teatro di San Carlo di Napoli, respingendo il ricorso del Comune di Napoli. La decisione si basa sulle indicazioni del Consiglio d’Indirizzo del teatro, ritenute valide dal Ministero della Cultura e non dal sindaco Manfredi. La sentenza chiarisce il quadro istituzionale sulla gestione del prestigioso teatro napoletano.

Fulvio Adamo Macciardi resta sovrintendente del Teatro di San Carlo di Napoli. Il Tar della Campania ha infatti respinto il ricorso presentato dal Comune di Napoli contro la nomina fatta ad agosto 2025 dal ministero della Cultura a seguito alle indicazioni del Consiglio d’Indirizzo, che non erano state ritenute valide dal sindaco Gaetano Manfredi. Il primo cittadino di Napoli, presidente della Fondazione, aveva appunto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale assieme a Maria Grazia Falciatore, consigliera della Città Metropolitana. I giudici si erano riuniti in camera di consiglio il 17 dicembre, oggi la pubblicazione della decisione: ricorso introduttivo improcedibile e quindi respinto, con Macciardi che resta al suo posto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

