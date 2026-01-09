Teatro San Carlo De Luca | Una buona notizia dal Tar Campania

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha recentemente respinto il ricorso presentato dal sindaco di Napoli e dal suo capo di gabinetto riguardante il Teatro San Carlo. Questa decisione rappresenta un chiarimento importante sulla gestione e le future attività del prestigioso teatro napoletano, contribuendo a definire il quadro normativo e amministrativo di uno dei simboli culturali della città.

Tempo di lettura: 2 minuti “ C’è una buona notizia. Il Tar della Campania ha respinto il ricorso presentato dal sindaco di Napoli e dal suo capo di gabinetto sul Teatro San Carlo. Ribadisco: in quella vicenda sono stati adottati comportamenti di una scorrettezza e di una irresponsabilità unica in Italia”. Così l’ex governatore della Campania, Vincenzo De Luca nella sua diretta Facebook. “ Il Tar ha respinto questi ricorsi irresponsabili e campati in aria e quindi si chiude in maniera positività e con l’affermazione di una linea di legalità e di correttezza la vicenda del Teatro San Carlo la cui immagine è stata penalizzata per 8 mesi dalla irresponsabilità di chi ha assunto una linea di scorrettezza nella gestione del San Carlo”, ha concluso De Luca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

