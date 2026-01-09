Teatro in Movimento a Lioni arriva Sergio Assisi

A Lioni, nell’ambito della rassegna “Teatro in Movimento”, si prepara a ospitare Sergio Assisi con lo spettacolo “Mi dimetto da uomo”. Un'occasione per assistere a una rappresentazione teatrale che invita alla riflessione, in un contesto culturale dedicato alla promozione del teatro. L'evento si svolgerà presso il teatro locale, offrendo un momento di intrattenimento e confronto per il pubblico della zona.

LIONI (AV). Per la rassegna “Teatro in Movimento” di Lioni, arriva Sergio Assisi con lo spettacolo “Mi dimetto da uomo”. Appuntamento al Multisala Cinema Nuovo giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 21.00.La seconda edizione della rassegna teatrale, organizzata dal Comune di Lioni in collaborazione con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

