Teatro Bellini il 19 gennaio l’evento ‘Life For Gaza – Senza Tregua

Il 19 gennaio alle ore 19:30, il Teatro Bellini di Napoli ospita l’evento ‘Life For Gaza – Senza Tregua’. Un’occasione per sensibilizzare e riflettere sui temi della solidarietà e della pace, attraverso un momento di incontro e testimonianza. L’appuntamento è aperto a tutti coloro che desiderano conoscere e condividere un messaggio di vicinanza verso la popolazione di Gaza.

Tempo di lettura: 2 minuti LIFE FOR GAZA – SENZA TREGUA é l'evento che si terrà lunedì 19 gennaio dalle ore 19,30 al Teatro Bellini di Napoli. Ne dà notizia l'associazione LIFE for Gaza che, dopo i concerti per la pace al Palapartenope e all'ex area NATO e al flashmob del lungomare, organizza un evento " per Gaza, per la Palestina, per il diritto alla pace e alla vita del popolo palestinese." "Una serata di parole e musica d'amore contro il genocidio. Una serata che vuole rispondere all'urgenza di giustizia, perché quando la fame e il freddo divengono mera tattica, quando le medicine, il cibo e l'acqua vengono negate come condanna, quando un intero popolo è espulso dalla propria terra con le armi dei coloni e di un esercito, noi non possiamo parlare di guerra".

