Taxi sciopero per chiedere regole chiare

Il settore dei taxi in Italia si mobilita per chiedere regole più chiare e condivise. Anche i conducenti genovesi aderiscono allo sciopero nazionale, previsto per martedì 13 gennaio 2026, con un'astensione dal servizio dalle 8 alle 20. La protesta mira a sensibilizzare le istituzioni sulle esigenze e le problematiche del settore, nel rispetto delle normative e dei cittadini.

Taxi, sciopero nazionale martedì 13 gennaio: braccia incrociate anche a Genova - Possibili disagi per residenti e turisti: nel capoluogo ligure l'astensione dal lavoro durerà dodici ore, dalle 8 alle 20 ... lavocedigenova.it

Sciopero dei taxi contro il Governo, convocata "l'adunata generale" a Roma - Serve, per prima cosa, spiegare il motivo della protesta e la questione del “foglio elettronico di servizio”. romatoday.it

Taxi, il 13 gennaio scatta lo sciopero nazionale https://www.lacapitale.it/articolo/taxi-il-13-gennaio-scatta-lo-sciopero-nazionale - facebook.com facebook

A breve un fantastico sciopero dei #taxi perchè il Parlamento vuole iniziare a discutere una legge di riforma del settore. x.com

