Taxi sciopero per chiedere regole chiare
Il settore dei taxi in Italia si mobilita per chiedere regole più chiare e condivise. Anche i conducenti genovesi aderiscono allo sciopero nazionale, previsto per martedì 13 gennaio 2026, con un'astensione dal servizio dalle 8 alle 20. La protesta mira a sensibilizzare le istituzioni sulle esigenze e le problematiche del settore, nel rispetto delle normative e dei cittadini.
Anche i conducenti dei taxi genovesi aderiscono allo sciopero nazionale del settore, proclamato per martedì 13 gennaio 2026, con astensione dal servizio dalle ore 8 alle 20. In questa fascia oraria sarà prevista la copertura del servizio minimo di trasporto 'sociale' esclusivamente per soggetti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
