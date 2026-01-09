Taxi sciopero per chiedere regole chiare
Il settore dei taxi si prepara a uno sciopero nazionale, previsto per martedì 13 gennaio 2026. Anche i conducenti genovesi parteciperanno, interrompendo il servizio dalle 8 alle 20, per chiedere regole più chiare e condivise. La protesta mira a sensibilizzare le istituzioni sulle esigenze di un comparto che richiede normative più precise e rispettate.
Anche i conducenti dei taxi genovesi aderiscono allo sciopero nazionale del settore, proclamato per martedì 13 gennaio 2026, con astensione dal servizio dalle ore 8 alle 20. In questa fascia oraria sarà prevista la copertura del servizio minimo di trasporto 'sociale' esclusivamente per soggetti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
