Taranto cadavere di una donna recuperato in un pozzo | nessuna posta esclusa

A Taranto, è stato recuperato il corpo di una donna da un pozzo situato nella campagna tra Alberobello e Martina Franca. Dopo la segnalazione del 118, le squadre dei vigili del fuoco e dei sommozzatori sono intervenute per estrarre il corpo dalla cisterna. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Dopo una segnalazione del 118, sono scattate le operazioni di recupero con le squadre dei vigili del fuoco e dei sommozzatori che si sono calate nella cisterna situata nella campagna tra Alberobello e Martina Franca. Non si conoscono al momento le generalità della vittima.

Cadavere di una donna rinvenuto in una cisterna tra Martina Franca e Alberobello: nessuna ipotesi esclusa - I vigili del fuoco di Taranto sono intervenuti lungo la strada provinciale 58, tra Martina Franca e Alberobello, per il recupero del cadavere di una donna rinvenuto all'interno di una cisterna.

Martina Franca, trovato il cadavere di una donna in una cisterna: corpo recuperato dai sommozzatori - Da chiarire le cause e i tempi della morte della vittima, la sua identità e le circostanze che hanno determinato la presenza del corpo in fondo a una cisterna

