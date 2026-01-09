Taranto cadavere di una donna recuperato in un pozzo | nessuna pista esclusa

A Taranto, è stato recuperato il corpo di una donna da un pozzo situato tra Alberobello e Martina Franca. Le operazioni, avviate su segnalazione del 118, hanno visto l'intervento di vigili del fuoco e sommozzatori, che hanno eseguito il recupero nella cisterna. Al momento, tutte le piste sono al vaglio delle autorità per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Dopo una segnalazione del 118, sono scattate le operazioni di recupero con le squadre dei vigili del fuoco e dei sommozzatori che si sono calate nella cisterna situata nella campagna tra Alberobello e Martina Franca. Non si conoscono al momento le generalità della vittima.

**Taranto: cadavere donna trovato in cisterna campagne Martina Franca** - Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina in una cisterna sotterrata nelle campagne di Martina Franca, in provincia di Taranto. iltempo.it

Cadavere di una donna ritrovato in una cisterna tra Martina Franca e Alberobello - Al momento, le autorità non escludono alcuna ipotesi sulle cause della morte e le indagini sono in corso ... giornaledipuglia.com

