Taranto accusa | furti a H24 un arresto Polizia

Nella città di Taranto, la Polizia di Stato ha eseguito un arresto nei confronti di un uomo di 41 anni, sospettato di aver tentato una rapina aggravata. L’intervento è avvenuto in risposta a segnalazioni di furti e attività illecite, che coinvolgono la zona H24. La misura si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e la legalità sul territorio.

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 41 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di tentata rapina aggravata. A seguito dei numerosi furti perpetrati negli ultimi mesi in danno di negozi H24, il personale della Squadra Volante ha istituito mirati servizi di controllo del territorio volti all’individuazione dell’autore. Le indagini, condotte sia con il costante controllo del territorio intensificato nelle ore notturne che attraverso l’attenta analisi dei video dei sistemi di video sorveglianza dei negozi derubati, avrebbero fatto convergere i sospetti su un 41enne tarantino già denunciato in stato di libertà lo scorso dicembre. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto, accusa: furti a H24, un arresto Polizia Leggi anche: Taranto, accusa: tentata violenza sessuale, un arresto Polizia Leggi anche: Taranto, accusa: tentato omicidio, un arresto Carabinieri Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Taranto, arrestato il ladro seriale degli H24: in via Dante ha minacciato la titolare con un piede di porco VIDEO - L'uomo, già denunciato in stato di libertà lo scorso dicembre, è ritenuto presunto responsabile del reato di tentata rapina aggravata ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Beccato e arrestato il 41enne che rubava nei distributori h24. Era stato riconosciuto dai video - È stato arrestato un 41enne, con precedenti, per i furti ai distributi h24 a Taranto. msn.com

Il ladro colpisce sotto le telecamere. Torna il predone degli h24 - Dopo la denuncia arrivata a ridosso di Natale, lo scassinatore seriale dei distributori automatici h24 di Taranto è tornato in azione. msn.com

