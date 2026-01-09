Taekwondo fino a fine missione | il libro del Maestro Park Young Ghil

Da sportface.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’eredità scritta con il cuore: il Gran Maestro Park Young Ghil ha lasciato ai suoi allievi, amici e a tutti coloro che lo hanno conosciuto un’importante testimonianza della sua vita nel libro autobiografico “Taekwondo, fino a fine missione”. Park Young Ghil: una vita dedicata al Taekwondo in Italia In questo libro, il Maestro Park racconta . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Leggi anche: Arti marziali: ottimo avvio per gli atleti del maestro Rescigno. Centro Taekwondo ancora al top. Undici medaglie per il club aretino

Leggi anche: Johnny Depp produttore e protagonista del film Il Maestro e Margherita, tratto dal libro di Bulgakov

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Valsa, obiettivo Europa. A Padova missione difficile.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.